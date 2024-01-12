حولتهم إلى مشاهير.. تركيان يصطادان سمكة عملاقة بوزن 71 كغم وبطول مترين

شفق نيوز/ تحول رجلان تركيان الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تمكنهما لأول مرة في حياتهما من اصطياد سمكة كبيرة على الحدود اليونانية يبلغ وزنها 71 كغم وطولها مترين.

وفي التفاصيل، فقد أوردت وسائل إعلامٍ محلّية إن مراد بيلات البالغ من العمر 41 عاماً وصديقه توناي زلكة الذي يبلغ 33 عاماً تمكنا من اصطياد سمكةٍ في نهر يقع بولاية أدرنة على الحدود مع اليونان، عندما كانا يمارسان هوايتهما المفضلة ظهر اليوم الجمعة قبل أن تفاجئهما سمكة كبيرة الحجم.

وقام كلا الرجلين بنقل السمكة إلى مكان إقامتهما، حيث تمّ عرضها لسكان المنطقة الذين بدأ بعضهم بالتقاط الصور معها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لاسيما على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة السمكة الكبيرة مع الرجلين اللذين تمكنا من اصطيادها.

وكتب بعضهم معلقاً بطريقةٍ ساخرة: "عليهما الاحتفاظ بالسمكة لأنها منحتهما شهرةً كبيرة"، في إشارة إلى أن السمكة ساهمت بتداول صور الصيادَين.

وقال مراد بيلات لوسائل إعلامٍ محلّية إنه يمارس الصيد في نهر ميريتش منذ 20 عاماً، وقال: "فوجئنا عندما رأينا السمكة، لم نتوقع مثل هذه السمكة الكبيرة، وعندما رأيناها فجأة حاولت أنا وصديقي أن نصطادها".

وأضاف: "أخرجناها. كانت عالقة في الشبكة ولم تكن قادرة على التحرك. أخذناها على الفور إلى القارب بكل حماسة. ومن ثم عند وصولنا عرفنا أن وزنها يبلغ 71 كيلوغراماً".

كما أشار الصياد التركي إلى أنه بدء بعرض سمكته للبيع مقابل 150 ليرةٍ تركية للكيلوغرام الواحد منها، أي نحو 5 دولارات أميركي، ما يعني أن سعر السمكة برمتها يبلغ 355 دولارا.