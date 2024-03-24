حورية فرغلي: نزار الفارس عرض عليّ 50 ألف جنيه لفبركة موضوع خطوبتنا

شفق نيوز/ أطلقت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تصريحات النارية في برنامج تليفزيوني، أذيع أمس السبت، بشان الإعلامي نزار الفارس، ما جعلها تتصدر ترند البحث على محرك البحث "غوغل".

فقد كشفت الفنانة حقيقة حصولها على مبلغ 50 ألف جنيه من أجل افتعال ترند خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، مؤكدة أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولكنه عرض بالفعل مبالغ مالية على أحد مساعديها.

50 ألف جنيه مقابل الخطوبة

وأضافت أن الفارس تواصل مع أحد مساعديها وعرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه من أجل القول إن حورية فرغلي ارتبطت بنزار الفارس.

وأكدت أن الإعلامي العراقي افتعل شائعة ارتباطه بها من أجل الترند، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أنه سيستغل حواره معها بهذا الشكل.

"لم أذهب إلى العين السخنة طوال حياتي"

كما ردت الفنانة حورية فرغلي، على اتهامها بالخروج مع حسن شاكوش في أحد شاليهات مدينة "العين السخنة"، قائلة "حجّيت 7 مرات ولم أرتكب الكبائر.. وأنا من المحترمات في الوسط الفني، ولم أذهب إلى العين السخنة طوال حياتي".

وأكدت أنها لا تعرف حسن شاكوش إطلاقاً ولم تجمعهما الصدفة، ولكن تحمل رقم هاتفه، مشيرة إلى أن اتهامات زوجة شاكوش لم تكن لها بالمرة.

ملايين من الفروسية

أيضا كشفت الفنانة عن مصدر الملايين التي تملكها قبل دخولها الوسط الفني، موضحة أنها حصلت عليها عن طريق بطولات وجوائز حققتها لأنها كانت بطلة فروسية.

وأضافت حورية: "من قبل التمثيل وأنا مرتاحة وباخد جوايز وبطلة وطن عربي".

يذكر أن حورية فرغلي تعرضت لحادث تسبب في كسر أنفها، حيث وقعت من على ظهر الخيل أثناء اشتراكها في مسابقة للفروسية، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الأنف.

وخضعت الفنانة بعدها لـ 4 عمليات جراحية، جميعها لم تنجح بشكل كامل، الأمر الذي أثر على شكل الأنف حيث لم يعد وجهها إلى طبيعته.