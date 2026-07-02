حوت في صلاح الدين.. فيديو متداول وتوضيح تقني يكشف الحقيقة

شفق نيوز- صلاح الدين

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخراً، مقطع فيديو مرفقاً بنص مفاده "حوت في ناحية الإسحاقي" بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب فريق التقنية من أجل السلام، فقد ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقطع الفيديو المتداول غير حقيقي، وقد تم توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه أجرى بحثاً عكسياً على عدد من اللقطات المأخوذة من الفيديو، وتبين أنه نشر سابقاً عبر حساب على منصة إنستغرام بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2026.

كما أظهر التحقق من حساب الناشر أنه يعرف نفسه في وصف الحساب بأنه صانع محتوى يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع الفيديو.

وبحسب البيان، يتضمن الملف الشخصي للناشر عبارة تفيد بأن محتوى هذا الحساب تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أن الحيتان كائنات بحرية ضخمة تعيش في المحيطات والبحار ذات المياه المالحة والعميقة، ومن المستحيل علمياً وبيئياً أن تعيش أو تمر في جدول مائي ضيق وضحل كهذا.

إضافة إلى ذلك، قال الفريق التقني إن الاضطراب المائي الظاهر في الفيديو يبدو متكرراً ومولداً برمجياً لمحاكاة حركة زعانف أو جسد كائن ضخم، من دون ظهور أي جزء حقيقي من جسم الحيوان.

يشار إلى أن مثل هذه الحالات تتكرر بين الحين والآخر، حيث يتم تداول مقاطع فيديو وصور وأخبار تعود لبلدان أخرى على أنها منسوبة إلى العراق.

ومن الأمثلة على ذلك، تداول فيديو على أنها يظهر تماسيح في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ليتبين لاحقاً أنها قد صور في المكسيك ولا علاقة له بالعراق.

كما تم تداول صورة مرفقة بنص مفاده "إطلاق 72 أفعى كوبرا في بابل لاستعادة التوازن البيئي"، وبعد التحقق تبين أن الخبر مزيف، وأن الصورة تعود إلى وادي الناقة في درنة بليبيا.