"حملة مزيفة" تدفع نحو 300 شخص لاقتحام "أكبر" منجم للياقوت في العالم

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي للشركة شون جيلبرتسون، أن نحو 300 شخص اقتحموا منجماً للياقوت التابع لشركة "Gemfields Group" في موزمبيق، والذي يمثل حوالي نصف إمدادات العالم من الأحجار،مشيراً إلى أن شخصين أصيبا برصاص الشرطة.

وأضاف جيلبرتسون في رسالة نصية أن حشداً من حوالي 500 شخص تجمعوا لاحقاً في قرية بالقرب من منجم الياقوت مونتيبويز في شمال شرقي موزمبيق بهدف دخول المنجم.

وأضاف أن نقابات تهريب الياقوت أشعلت حملة تضليل في وقت سابق مفادها أن الشركة "فتحت منجمها للتعدين من قبل أي شخص" لمدة 24 ساعة، وهو ما لم تفعله الشركة.

وأفادت "بلومبرغ" بحسب بيان للشركة، أن "هذه الحملة مزيفة" وتم الترويج لها من قبل نقابات تهريب الياقوت. "أصيب شخصان بجروح نتيجة إطلاق النار عندما ردت الشرطة على العدوان المتصاعد".

وانخفضت أسهم Gemfields بنسبة 2.5% بحلول الساعة 10 صباحاً في جوهانسبرغ يوم الاثنين.

وواجهت الشركة توغلات متكررة في موقع المنجم الواقع في واحدة من أفقر مناطق موزمبيق. في عام 2019، توصلت الشركة إلى تسوية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان حول العملية. لم تعترف بالمسؤولية.

وكانت التوترات السياسية مرتفعة في موزمبيق منذ الانتخابات العامة في 9 أكتوبر. أثارت منظمات مراقبة متعددة تساؤلات حول مصداقية العملية الانتخابية في البلاد.

ودعا زعيم المعارضة فينانسيو موندلين، 50 عاماً، إلى احتجاجات في الشوارع يوم الاثنين بعد مقتل مستشاره القانوني، إلفينو دياس، برصاص مسلحين مجهولين.

وفي تجمع انتخابي أقيم في 29 سبتمبر في مونتيبويز، حمل موندلين رسالة شعبوية، قائلاً إن الشركات الأجنبية فقط هي التي حصلت على تراخيص لاستغلال الأحجار الكريمة، وأن السكان المحليين لم يجنوا أي شيء من الموارد. وقال وسط هتافات الحاضرين إنه ينبغي للعمال الحرفيين الحصول على تصاريح.

وقالت شركة جيمفيلدز إن أفراد الأمن في مونتيبويز روبي مايننغ، بما في ذلك ضباط الشرطة المكلفون بحماية الامتياز، يحضرون تدريباً إلزامياً في مجال حقوق الإنسان.