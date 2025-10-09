حملة ضد المخدرات تطال عدداً من نجوم تركيا

شفق نيوز- أنقرة

فتحت السلطات التركية، يوم الخميس، تحقيقا واسعا شمل عددا من الفنانين والمشاهير في البلاد، على خلفية شبهات تتعلق بتعاطي المخدرات.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإنه "تم استدعاء أكثر من 20 شخصية معروفة من عالم الفن والموسيقى والتمثيل، بينهم مغنون وممثلون، للمثول أمام النيابة العامة في إسطنبول".

وتم إخضاع المشاهير لفحوصات دم وبول، بعد مداهمات نفذت في إطار الحملة، التي تأتي في سياق تحقيق أوسع انطلق قبل أشهر.

وأوضحت المصادر أن "العملية لم تشمل فقط فحص تعاطي المخدرات، بل امتدت للتحقيق في احتمالية وجود شبكات توزيع أو ترويج للممنوعات داخل أوساط المشاهير".

وبينما لم توجه حتى الآن اتهامات جنائية رسمية لأي من الفنانين الذين تم استدعاؤهم، إلا أن السلطات أكدت أن "التحقيق ما زال مستمرا، وأن الإجراءات تمت وفقا للقانون وتحت إشراف النيابة العامة".

وقد أثارت القضية تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام التركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول أسماء معروفة في القائمة المستدعاة.

وأكدت تقارير رسمية، أن "الحملة تهدف إلى مكافحة المخدرات دون استثناء، وتشمل جميع الفئات دون تمييز"، في حين دعا بعض المراقبين إلى "احترام قرينة البراءة والابتعاد عن التشهير حتى تتضح نتائج التحقيقات".

ومن بين الفنانين الذين تم التحقيق معهم: ديلان بولات، وإيرم ديريجي، هاديسة، وديميت إيفغار، تاركان أوزدمير، سيريناي ساريكايا، مراد بوز، بيرك أوكتاي، إيجه سَجْكِن.