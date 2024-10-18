أحمد سعد يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي بسبب "عملية تجميل"

شفق نيوز/ اعتذر الفنان المصري أحمد سعد، يوم الجمعة، عن إحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والذي كان من المفترض أن يقام غداً السبت في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأرسل الفنان أحمد سعد لإدارة المهرجان اعتذارا عن الحفل، وأرفقه بتقرير طبي أصدره الفريق الطبي المعالج له، والذي أكد خلاله ضرورة إجراء عملية جراحية بمنطقة الفك العلوي، وأنه لابد أن يعلق كافة ارتباطاته الفنية لمدة أسبوعين على الأقل، لحين إجراء تلك الجراحة الصعبة والعاجلة.

وكشف المطرب المصري أنه يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي، والتي تسببت في هبوط مستوى الجيوب الأنفية، حتى إنه أصبح لا يستطيع التحدث بشكل طبيعي، وطلب منه الطبيب المعالج ضرورة إجراء جراحة عاجلة لزراعة عظام الفك العلوي، حتى لا يتطور الأمر أكثر من ذلك ويصبح أكثر سوءا.

ونقل موقع "العربية.نت" عن مصدر مقرب من الفنان أحمد سعد قوله إن السبب في تآكل عظام الفك هو إحدى عمليات التجميل التي أجراها سعد خلال الفترة السابقة، حيث قام بنحت عظام الوجه ليظهر أكثر وسامة، وهذا ما تسبب في تلك الأزمة الصحية، التي لابد أن يقوم بإصلاحها بشكل سريع.

ويعد اعتذار أحمد سعد عن إحياء الحفل، بمثابة أزمة جديدة تضرب مهرجان الموسيقى العربية، في نسخته الـ32 المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد عدد من الاعتذارات التي شهدتها تلك الدورة من نجوم الغناء، الذين كانوا من المفترض أن يحيون حفلات المهرجان.

وكان من بين النجوم المعتذرين المطرب وائل جسار والمطرب عاصي الحلاني، وذلك بسبب الأحداث التي تجري حالياً في لبنان.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد لخوض تجربة التمثيل السينمائي، في فيلم جديد يجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد، حيث تجري الشركة المنتجة حاليًا اختيار باقي طاقم العمل، ومعاينة مواقع تصوير الفيلم استعدادا للانطلاق، كما أنها سوف تكشف كافة تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم عقب نهاية شهر رمضان المقبل، بسبب انشغال الفنان عمرو سعد بتصوير مسلسل "سيد الناس"، الذي سوف يعرض خلال سباق رمضان 2025.