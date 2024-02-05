أحمد سعد يثير تفاعلاً على منصات التواصل بتبرعه لاقتصاد مصر بـ50 ألف دولار

شفق نيوز/ تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الفنان المصري، أحمد سعد، مبادرة جديدة "من نفسه" للمساهمة في مساعدة الاقتصاد المصري بالنهوض في ظل الأزمة التي يمر بها.

وقال أحمد سعد في فيديو نشره على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "إحساسي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شيء أصبح يتعبني ويؤرقني جدا جدا جدا... وأفكر دائما بما يمكن أن أفعله".

وتابع الفنان المصري قائلا: "بصراحة شعرت أنني يجب أن أقوم بشيء ما، وقررت أن أتبرع بـ50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي من أجري من خارج مصر الذي أتقاضاه بالدولار".

وأردف سعد قائلا: "وهذا طبعا شيء لا يذكر بالنسبة لحجم اقتصادنا ولكن هي مبادرة نابعة مني دون توجيه من أحد ولم يقل لي أحد قم بأي شيء بل هو شيء طالع من نفسي لدرجة أنني لا أعرف إلى من يجب أن آخذهم (الأموال)".

وختم الفنان المصري قائلا إن هذا الأمر يجعله يشعر بـ"شيء جميل تجاه مصر"، وأشار إلى أن أي شخص سيقوم بأمر مماثل سيشعر بالإحساس الجميل نفسه.