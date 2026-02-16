"حمدية" على طاولة نقاش في بغداد ورسالة لـ"MBC عراق"

شفق نيوز- بغداد

استضافت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين، مدير مكتب قناة MBC العراق لمناقشة المحددات الفنية والمهنية لمسلسل "حمدية" المزمع عرضه في شهر رمضان.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاستضافة جاءت استناداً إلى نتائج الرصد والتحليل الفني للإعلان الترويجي للعمل، والذي تضمن مشاهد ومضامين تبيّن تعارض بعضها مع لائحة قواعد البث الإعلامي، ولاسيما ما يتعلق باللياقة والآداب العامة والذوق المجتمعي، فضلاً عن المخاطبات النيابية والمناشدات الشعبية المعترضة على بعض المضامين.

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، ضرورة الامتناع عن طرح أي محتوى قد يُفهم منه استهداف أو إساءة لأي فئة اجتماعية أو دينية أو مذهبية أو قومية، ووجّهت بإجراء مراجعة شاملة لجميع حلقات المسلسل، مع معالجة فنية فورية وحذف نهائي للمشاهد المخالفة، والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي والإعمام رقم (81) لسنة 2026 الخاص بخصوصية الشهر الفضيل.

من جانبها، أكدت إدارة القناة التزامها بالتوجيهات واحترامها للقيم المجتمعية والدينية، مبينة أن العمل حاصل على الإجازة الأصولية من نقابة الفنانين العراقيين ويتناول قضايا إنسانية واجتماعية دون استهداف لأي مكوّن من مكونات المجتمع.

يذكر أن النائب مصطفى سند، تقدم بطلب رسمي إلى هيئة الإعلام والاتصالات، دعا فيه إلى استدعاء ممثلي قناة MBC للتحقيق بشأن مسلسل "حمدية"، على خلفية ما أثير حول محتواه.

وطالب سند، الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من مدى التزام العمل بالضوابط المهنية والمعايير المعتمدة في بث المحتوى الإعلامي.