حل مسألة في الرياضيات حيرت العلماء 75 عاماً

شفق نيوز/ تمكن فريق بحثي أردني في الرياضيات، من فك شيفرة مسألة رياضية عجز عنها العلماء منذ العام 1949، وتمكن من برهنة نظرية حل المسألة بـ3 صفحات.

وذكر موقع "رؤيا" الذي أورد الخبر وتناقلته وسائل إعلام، أن الفريق المكون من البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من ذات الجامعة، والدكتور عبدالرحمن يوسف من قسم الرياضيات في الجامعة الأميركية في الشارقة، تمكنوا من حل هذه المسألة المفتوحة والعالقة منذ عقود.

ونقل الموقع، عن الدكتور مأمون أبو حماد - أحد أعضاء الفريق البحثي – قوله إن "الفريق توصل لحل المسألة الرياضية بعد جهد بدأ منذ العام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ العام 2015، وقد نشر البحث محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات".

وأضاف أبو حماد، أن "الفريق الأردني تميز بحل المسألة الرياضية وبرهنتها بـ3 صفحات بشكل عميق وعلمي"، مشيرا إلى "تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد".

وتعد هذه المسألة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات بـ "The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces" "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة".

وتتحدث مشكلة المسألة الرياضية عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، هذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هيلبرت، وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري نيومن من نهايات أربعينيات القرن الماضي.