"حلوة يا أرضى" يمثل الأردن في حفل جوائز الأوسكار

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عن ترشيح الفيلم الوثائقي الطويل "حلوة يا أرضي"، لتمثيل الأردن رسميًا في النسخة الـ97 لجوائز الأوسكار، عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2025.

وتم اختيار الفيلم من قبل لجنة مكونة من 6 أعضاء، خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع.

"حلوة يا أرضي"، هو أول فيلم طويل للمخرجة سارين هيرابديان، وتدور أحداثه حول "فريج" البالغ من العمر 11 عامًا، ويحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته، التي شوهتها حروب الماضي، وعندما يندلع الصراع مرة أخرى، يفر "فريج" وعائلته، ليعودوا إلى وطن مدمر بعد أن خسر شعبهم الحرب، بينما يواجه هو الحقائق القاسية الجديدة، ويستعد لمعارك مستقبلية، يتصارع مع ثقل آماله وصدماته.

من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 17 ديسمبر المقبل، قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2025، فيما سيتم إعلان الأفلام المرشحة 17 يناير المقبل، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، 3 مارس 2025.