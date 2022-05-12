حلم برشلونة بـ"السوبر الاسباني" مهدد في آخر مباراتين واتلتيكو واشبيلية ينتظران

شفق نيوز / يمر نادي برشلونة بأزمة حقيقية للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب الجدول الاسباني لكرة القدم واحتمالية فقدانه المركز المؤهل لمنافسات "السوبر الاسباني" بعد إصابات وغيابات "مؤثرة" ضربت الفريق وأهمها فقدانه خطه الدفاعي الأساس بالكامل.

وقال موقع هاي كورة المتخصص بالاخبار الرياضية في خبر اطلعت عليه شفق نيوز إن "حلم مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بإنهاء الموسم في المركز الثاني من أجل التأهل للسوبر الأسباني مع (ريال مدريد وبيتيس وفالنسيا) يواجه خطراً حقيقياً في مباراة الفريق المقبلة ضد خيتافي يوم الخميس المقبل بسبب غياب العديد من النجوم لأسباب مختلفة".

وأضاف الموقع أن "غيابات برشلونة ضد خيتافي ضمت جوردي ألبا،ودي يونج، وإريك جارسيا بسبب الايقاف، فيما سيغيب بيدري، ونيكو جونزاليس، وسيرجي روبيرتو، وسيرجينيو ديست، وجيرارد بيكيه ، ورونالد أراوخو بسبب الاصابة".

ومع تبقي مباراتين لكل فريق يصارع برشلونة من أجل التمسك بمركزه الحالي ومحاولة التأهل لكأس "السوبر الاسباني" في ظل منافسة شديدة من أصحاب المركزين الثالث والرابع اتلتيكو مدريد واشبيلية اللذين ينتظران تعثر الفريق الكتالوني من أجل تغيير الترتيب، إذ يحتل برشلونة مركز الوصافة برصيد 72 نقطة، فيما يمتلك اتلتيكو 67 نقطة، واشبيلية 66 نقطة، وفيما سيلتقي أصحاب المركز الثالث والرابع مباشرة في الجولة المقبلة واحتمالية استفادة الفريق الكتالوني من ذلك، لكن هذا لا يمنع من استفادة أحدهما من تعثر برشلونة وقلب موازين الأمور وابعاد الفريق الكتالوني عن الوصافة في آخر جولتين من الليغا الاسبانية والتي حسمها ريال مدريد مبكراً.