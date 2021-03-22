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أحلام مستغانمي تهنى الكورد بنوروز: شعب أزهر دمه شقائق نعمان

Category: منوعـات

Date: 2021-03-22T18:37:11+0000
أحلام مستغانمي تهنى الكورد بنوروز: شعب أزهر دمه شقائق نعمان

شفق نيوز/ وجهت الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الاثنين، التهنئة إلى الشعب الكوردي بمناسبة عيد نوروز.

وكتبت مستغانمي على تويتر قائلة، "عسى أن يكون عيد النوروز هذا العام، عيد أزهار وازدهار على الشعب  الكردي الأبيّ، الذي على مدى أجيال أزهر دمه شقائق نعمان في بساتين الموت".

وأضافت، "أدري أيّ حبّ يحمله لي أحبّتي الأكراد، إنّه يضاهي تماماً مكانتهم في وجداني. دامت أعيادكم يا أبناء الربيع والمروج".

ويصادف نوروز يوم 21 آذار/مارس من كل عام، ويعد عيدا قوميا للكورد ومناسبة تعبر عن الخلاص من الظلم وتحقيق الحرية.

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