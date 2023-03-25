"حلاق البرلمان" يعلن ترشحه للانتخابات التركية

شفق نيوز/ أعلن حلاق البرلمان التركي منذ 20 عاما، ممتاز أرسلان، ترشحه لعضوية البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية"، في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 14 آيار/ مايو المقبل.

وقال أرسلان، وهو رئيس الحلاقين في البرلمان التركي، "أنا في قلب السياسة لأنني حلاق البرلمان".

وتابع أرسلان، الذي استقال من منصبه، "لقد اتخذت قراري، وحصلت على موافقة شيوخنا.. يجب ألا يشك أحد في أنني سأمثل حزبي ورئيسنا رجب طيب أردوغان بأفضل طريقة ممكنة. سأكون مفيدا"، بحسب تعبيره.

وأوضح أرسلان أنه بدأ العمل السياسي عام 1984 في حزب "الرفاه"، وقال: "لقد أتيت من السياسة وقد نشأت مع الرأي القومي وحياتي السياسية مستمرة.. السياسة لا تنتهي لأنني حلاق.. إنه لأمر جيد في التعامل مع مشاكل الناس، وأتمنى أن أصبح نائبا كي أتعامل مع مشاكلهم".

وعن برنامجه الانتخابي، أكد أرسلان أن "أصحاب محلات الحلاقة يواجهون الكثير من المشاكل سواء كانوا متدربين أو عمال مياومة"، مشيرا إلى أنه عندما يصل إلى الندوة البرلمانية سيحل كل مشاكلهم وسيمثلهم بأفضل طريقة!.

ولفت ممتاز أرسلان إلى أنه بدأ حياته المهنية في سن الـ12، وكحلاق في البرلمان في عام 2003، مشيرا إلى أنه حلق لمجموعة كبيرة من السياسيين الأتراك من بينهم: سليمان ديميريل، بولنت أجاويد ونجم الدين أربكان والعديد من الشخصيات السياسية.

المصدر: RT