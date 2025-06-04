حكم إنكليزي يتحول إلى "عامل توصيل" لعيش حياة كريمة

شفق نيوز/ من الظهور الدائم والمثير للجدل أحياناً في أقوى المباريات كحكم في الدوري الإنكليزي، إلى عمل بعيد كل البعد عن ملاعب كرة القدم وهو العمل في توصيل الطلبيات، من "أجل عيش حياة كريمة"، حسب وصفه.

فقد أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحكم الإنكليزي المثير للجدل ديفيد كوت، يعمل حالياً في توصيل الطرود لصالح شركة "إيفري" الإنكليزية.

يشار إلى أن ديفيد كوت (42 عاماً) موقوف حالياً عن العمل بسبب مخالفات وصفت "بالخطيرة".

وعن وظيفته الجديدة كعامل توصيل، قال ديفيد كوت: "إنني أحاول فقط أن أعيش حياة كريمة"، مضيفاً "أريد أن أواصل حياتي".

وتابع المتحدث ذاته كلامه قائلاً: "أحاول المضي قدماً واستعادة شعوري بالمسؤولية.. إن هذه الوظيفة تشغلني وتشغل وقتي، وليست وظيفة طويلة الأمد".

وظهرت وظيفة ديفيد كوت الجديدة كعامل توصيل بعدما أصيب زوجان من مدينة ليفربول الإنكليزية بالدهشة عند رؤية كوت، وهو يقف أمام منزلهما من أجل تسليمهما طرداً، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان ديفيد كوت قد أوقف عن التحكيم في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بسبب ما اعتبر أنه مخالفات خطيرة. وظهر كوت في عدة مقاطع فيديو مسربة، من بينها مقطع يسيء فيه بشكل واضح إلى مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.

كما أنه ظهر في مقطع آخر وهو يستنشق مسحوقاً أبيض، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

واعترف ديفيد كوت بتعاطي المخدرات، مؤكداً أنه يشعر "بالخجل لأنه سلك ذلك الطريق"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال واحد من أصدقاء ديفيد كوت :"إنه شاب عظيم، خسر مسيرته بغباء، وهو يُقر بذلك تماماً"، مضيفاً "قد يكون هناك عودة له إلى اللعبة في مرحلة ما، وكرة القدم تحتاج بالتأكيد إلى خبراء مثله".

وأردف: "حتى ذلك الحين، من الواضح أن كوت يتعين عليه دفع الفواتير"، حسب ما أوردته صحيفة "ذا صن".

المصدر: DW