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حكم غريب.. إجبار هندي متهم بالاغتصاب على غسل ملابس نساء قريته

Category: منوعـات

Date: 2021-09-23T15:42:00+0000
حكم غريب.. إجبار هندي متهم بالاغتصاب على غسل ملابس نساء قريته

شفق نيوز/ اصدرت محكمة هندية قراراً في غاية الغرابة بحق شاب متهم بمحاولة اغتصاب، حيث أطلقت سراحه وفرضت عليه عقوبة تقضي بالعمل لنساء قريته لمدة ستة أشهر.

وذكرت وسائل اعلام ان المحكمة اطلقت سراح لالان كومار (20 عاما)، وفرضت عليه ان يقوم بغسل وكيّ ملابس جميع نساء قريته.

ويتحتم على كومار شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار.

وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني، بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ، إن كومار الذي يعمل في غسل الثياب وكيها، كان قد أوقف في نيسان/ أبريل الماضي بتهم تشمل محاولة الاغتصاب، ولم يحدد بعد موعداً لمحاكمته.

وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون، إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".

وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار، إنه "أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.

وقد عدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم ما يزال مرتفعا إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.

وتواجه الشرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة.

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