حقيقة رصد "حيوان غريب" على حدود العراق (فيديو)

شفق نيوز / حقق مقطع فيديو انتشر مؤخرا باللغة العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ملايين المشاهدات بعد أن قال ناشروه إنّه يُظهر حيواناً غريباً على الحدود العراقيّة السوريّة.

ويظهر في الفيديو ما يبدو أنّه حيوان يشبه الذئب وهو يجري في ما يبدو أنّها أرض زراعية.

لكنّ هذا الفيديو منشور قبل سنوات طوال على أنّه يُظهر حيواناً مفترساً مُهدّداً بالانقراض في مزرعة في الأرجنتين.

بينما ذكر ناشرو الفيديو، أنّه يُظهر "حيواناً غريباً" على الحدود العراقيّة السوريّة.

وحقّق الفيديو في هذا السياق، أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة عبر السوشيال ميديا، لكن التفتيش عن مشاهد ثابتة من الفيديو أرشد على الفور إلى عشرات الروابط لمواقع في أمريكا اللاتينيّة نشرت الفيديو قبل أربع سنوات، مع الإشارة إلى أنه مصوّر في شرق الأرجنتين.