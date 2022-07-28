حقيقة تأدية الجنود الصينيين التحية لكلب يوم تقاعده

شفق نيوز/ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها لجنود صينيين يؤدون التحية لكلب بمناسبة إنهائه خدمته العسكرية.

إلا أن هذه القصة عارية عن الصحة، فالجنود في الحقيقة كانوا يؤدون برفقة جندي متقاعد تحية لمركزهم العسكري، وما كان من الكلب سوى أن رفع قائمتيه مقلّداً.

ويبدو في الصورة صف من الجنود وهم يلقون التحية وأمامهم كلب يقف على قائمتيه الخلفيتين.

وسرد مشاركو الصورة في تعليقاتهم قصة تدعي أن "هؤلاء الجنود كانوا يؤدون التحية لكلب أنهى خدمته العسكرية في الجيش الصيني، بعد أن أمضى سبع سنوات في الخدمة الفعلية، فرد الكلب التحية بانضباط عسكري صارم".

وحصدت الصورة مئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد مشاركوها بوفاء الكلب الذي وصفوه بالجندي الوفي.

إلا أن القصة المرافقة للصورة من نسج خيال مؤلفها. وأرشد التفتيش عن الصورة إلى أنها منشورة في 28 نوفمبر 2017 في موقع تابع لوكالة الأنباء الرسمية الصينية بالإضافة إلى مواقع إخبارية أخرى وصفحات موثقة على مواقع التواصل الصينية.

وبحسب صحفيي خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس الناطقين بالصينية، فإن الجنود الظاهرين في الصورة، لم يؤدوا التحية للكلب، بل كانوا يشاركون المدرب المتقاعد "وانغ شولي" بتأدية تحية "الوداع الأخير" لمركز عمله، وهي عادة في الجيش الصيني.

وعندما شاهدهم الكلب واسمه "ديو ديو" وقف على قائمتيه الخلفيتين ورفع الأماميتين "ليؤدي التحية" على طريقته، وما إن انتهت تحية الجندي التي دامت نحو 10 ثوان، أنزل الكلب قائمتيه.

وحصدت الصورة آنذاك تفاعلات الكثيرين الذين تأثروا بما فعله الكلب تجاه الجندي.