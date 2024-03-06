حقق ثروة كبيرة.. فنان صيني يخدع الناس بدور "المتسول"

شفق نيوز/ جمع الفنان الصيني لو جينجانغ، مبالغ طائلة والكثير من الطعام، بعد إتقانه المحترف لدور متسول فقير، فيما حفزته عائلته على مواصلة أداء هذا الدور بعد تحقيقه لثروة "غير عادية".

وكان لو جينجانغ يمارس التسول في حديقة "تشينمينغ شانغهاي" في مقاطعة خنان الصينية، على مدار 12 عاماً الماضية.

ورغم أن لو يبدو كمتسول حقيقي، إلا أنه في الواقع "ممثل محترف" يتقاضى يومياً أجراً ثابتاً مرتفعاً.

وأتقن لو جينجانغ دور المتسول ببراعة، ما دفع السياح لفتح جيوبهم له بسخاء، حتى وصل دخله الشهري إلى 70 ألف يوان شهرياً (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، ما جعله واحداً من أعلى الأفراد دخلاً في الصين.

وأكدت صحيفة "أوديتي سنترال" أن لو واجه معارضة من عائلته في البداية، لكن بعد تحقيقه لثروة "غير عادية"، أصبحوا يحفزونه على متابعة التسول، واستطاع أسر قلوب الكثيرين ونال تعاطفهم بأدائه الممتاز.

ورأى آخرون أن لو يعتمد أسلوباً "غير مقبول" اجتماعياً لجميع الناس، يعتمد على التضليل والكذب، مقابل الحصول على أجر شهري مرتفع للغاية لا يستحقه لأنه "لم يعد فقيراً".

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مختلفة للو، مطالبين السكان والغرباء بعدم إعطائه المال أو الطعام، ومحاولة العثور على أشخاص بحاجة حقيقية للمال.