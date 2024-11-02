حقائق طبية "جديدة" حول عقم الرجال

شفق نيوز/ يبقى العقم عند الرجال، على الرغم من التقدم الطبي الحديث، موضوعاً محاطاً بالعديد من الأوهام والصور النمطية، مما يخلق حواجز أمام الأزواج الذين يحلمون بإنجاب طفل.

وتدحض الطبيبة الروسية ألكسندرا فيسلوغوزوفا، أخصائية أمراض النساء، أكثر الأوهام انتشاراً عن عقم الرجال، وهي:

أولاً: النساء السبب الوحيد للعقم.تقول: "عندما يتعلق الأمر بالعقم، يعتقد الكثيرون أن الأمر يتعلق بصحة المرأة فقط، ولكن في الواقع 40 بالمئة من الحالات ترتبط بالعامل الأنثوي، و40 بالمئة أخرى بالعامل الذكوري، و20 بالمئة لأسباب مشتركة أو غير واضحة".

ثانياً: علاج العقم عند الرجال مكلف وطويل الأمد.تقول: "هذا غير صحيح. لأنه يمكن حل بعض المشكلات عن طريق تعديل نمط الحياة وتناول الأدوية الموصوفة. وبالطبع تتطلب الحالات الأكثر تعقيداً وقتاً وعلاجاً معقداً، ولكن يمكن تبرير ذلك إذا أخذنا النتيجة بعين الاعتبار".

ثالثاً: نمط الحياة والعمر لا يؤثران على العقم عند الرجال.تقول: "ترتبط الصحة الإنجابية للرجل ارتباطاً وثيقاً بنمط حياته. ويؤثر النظام الغذائي الرديء وقلة ممارسة الرياضة والعادات السيئة وارتفاع مستوى التوتر سلباً على الخصوبة. كما تؤدي الزيارات المتكررة إلى الحمامات الساخنة والساونا إلى تدهور جودة الحيوانات المنوية، لكن نمط الحياة الصحي والتخلي عن العادات السيئة وعدم تسخين الجسم، على العكس من ذلك، يمكن أن يسرع بداية الحمل الذي طال انتظاره".

وتضيف الطبيبة أن عمر الرجل، وليس عمر المرأة فقط، يلعب دوراً مهماً أيضاً لأنه بعد سن الأربعين تنخفض جودة الحيوانات المنوية، ويزداد خطر حدوث طفرات جينية، ما قد يؤثر في صحة الجنين.

رابعاً: العقم عند الرجال لا يرتبط بالأمراض.تقول: "تعتبر دوالي الخصية والأمراض المعدية في الجهاز التناسلي والاضطرابات الهرمونية من الأسباب الشائعة للعقم. لذلك، من المهم بالنسبة للرجال ليس فقط الخضوع لفحوصات منتظمة لدى طبيب المسالك البولية، ولكن أيضاً مراقبة صحتهم العامة".

ووفقاً لها، يجب للحفاظ على الصحة، اتباع بعض القواعد البسيطة: الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والتخلي عن العادات السيئة، واستشارة طبيب المسالك البولية وإجراء فحوصات وقائية بصورة دورية، وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

المصدر: موقع RT