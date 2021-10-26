حفيد مانديلا يهاجم ملكة جمال عراقية: لديك "ذاكرة انتقائية"

شفق نيوز/ استعرت الحرب الكلامية بين ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان وبين نكوسي مانديلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، بسبب دعوتها المتنافسات في مسابقة ملكة جمال الكون، الى تجاهل المعترضين على ذهابهم الى اسرائيل لخوض المنافسة.

وكان حفيد مانديلا دخل في الجدل حول مسابقة ملكة جمال الكون بعدما توجت لاليلا مسوان (24 سنة) ملكة جمال لجنوب افريقيا، مما يعني أنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستنظمها إسرائيل في مدينة ايلات. ولهذا، فقد دعا حفيد مانديلا الى مقاطعة المسابقة لأنها ستقام في بلد احتلال وينتهك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين ويطبق الفصل العنصري، أسوة بما جرى في سنوات حكم الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا طوال نحو 300 سنة.

وردت سارة عيدان قبل أيام عبر شريط فيديو وزع على وسائل التواصل الاجتماعي على حفيد مانديلا داعية الشابات المتنافسات اللواتي سيذهبن الى ايلات الى تجاهل الانتقادات والتحرش "الرخيصة" التي سيتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل معارضي اسرائيل الذين وصفتهم بأنهم من "الدعائيين" وهم من "الاسلاميين المتطرفين والمنظمات الارهابية والنظام الايراني وجميعهم يكرهون حقوق المرأة والمرأة نفسها".

كما انتقدت عيدان دولا مثل ماليزيا واندوينسيا التي أعلنت مقاطعة المسابقة المقامة في اسرائيل.

والان، بحسب صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب افريقية، فقد شن حفيد مانديلا هجوما على سارة عيدان (ملكة جمال العراق للعام 2017) نفسها لأنها اتهمته في شريط الفيديو بانه يروج ل"أجندته السياسية" عندما دعا لاليلا مسوان إلى مقاطعة المنافسات في إيلات الاسرائيلية.

وانتقد مانديلا في بيان سارة عيدان خاصة حول "دعمها الاعمى" لاسرائيل، برغم انه رحب بموقفها من تمكين دور المرأة.

وقال إن "من المحزن انها في دعمها الأعمى لدولة الفصل العنصري في إسرائيل تفتقر إلى النسيج الأخلاقي للتحدث أيضا عن نساء فلسطين المحتلة اللواتي يتعرضن بشكل روتيني للمضايقة والضرب والاهانة والسجن والقتل على يد هذا النظام الوحشي. أليس لدى المرأة الفلسطينية ايضا حقوق انسان؟".

وتابع مانديلا قائلا ان "ذاكرتها الانتقائية إذا لم تعد الى هذا الحد، فربما بإمكانها اخبارنا واخبار العالم لماذا لا تزال تدعم دولة الفصل العنصري التي قتلت 60 طفلا فلسطينيا قاصرا خلال اسبوع واحد في مايو/أيار 2021".

واضاف مواصلا انتقاداته "هل لينا اياد فتحي شرير البالغة من العمر 15 عاما والتي قتلت في غارة جوية اسرائيلية على مبنى سكني في غزة لا تستحق أيضا تمكين المرأة؟".

وقال حفيد مانديلا في بيانه ان "الأمر لا يتعلق بحرمان أي امرأة من حقها في تحقيق أحلامها، في تحقيق أي شيء بما في ذلك كونها ملكة جمال الكون. يتعلق الأمر بإضفاء الشرعية على احتلال وغض النظر عن الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الوحشي".

وكانت سارة عيدان قالت في الفيديو "كيف تجرؤ كرجل، على محاولة اخبار منظمة تساهم في تمكين المرأة بما يجب القيام به؟ هذه فرصة تحلم ملايين النساء بالحصول عليها، ليصعدن الى المسرح العالمي ويمثلن شعوبهن وامتهن وثقافتهن. ليست الحكومات ولا السياسة وبالتأكيد ليست اجندتك السياسية".

واكد مانديلا مشيرا الى سارة عيدان قائلا "ليس لدينا مشكلة مع ملكة الجمال السابقة، لكننا نطلب منها التحدث أيضا باسم نساء فلسطين المحتلة".

وذكر مانديلا ملكة جمال العراق سابقا بواقعة من العام 1982 قائلا "سألناها عما حدث لتمكين نساء صبرا وشاتيلا في سبتمبر/أيلول 1982"، واللواتي كتبت عنها الصحفية الامريكية جانيت لي ستيفنز قائلة لزوجها فرانكلين لامب "رأيت نساء ميتات في منازلهن مع تنانيرهن رفعت حتى خصورهم وسيقاههن مفتوحة، والعشرات من الشبان جرى إطلاق النار عليهم امام جدار احد الازقة، وأطفال جرى نحر حناجرهم، وامرأة حامل بطنها مشقوقة، وعيناها لا تزالان مفتوحتان بالكامل، ووجهها الأسود كأنه يصرخ في رعب، وعدد كبير من الرضع والأطفال الذين طعنوا ومزقوا وألقيت جثثهم في اكوام القمامة".

ولهذا، قال مانديلا ان لدى سارة عيدان "ذاكرة انتقائية".

ترجمة: وكالة شفق نيوز