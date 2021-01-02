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حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً ..

Category: منوعـات

Date: 2021-01-02T12:57:20+0000
حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً ..

شفق نيوز /أثار حفل راقص أقيم في فندق بدولة الكويت بمناسبة احتفالية رأس السنة ضجةً واسعة، ما دفع الحكومة الكويتية للتدخل فوراً .وأظهر مقطع متداول من الحفل، تجمعاً كبيراً لرجال وفتيات في قاعة بالفندق، فيما ظهر بعضهم يرقصون ويحتضنون بعضهم البعض على أنغام الأغاني والموسيقى .وفور تداول المقطع، أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخیص قانوني.وذكرت إنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها الى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب .

وأكدت أن وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.من جهته، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي سلمان الحليله وزارة الداخلية محاسبة المتسبب في مثل هذه الحفلات التي لا يقبلها شرع ولا هي من عادات اهل الكويت.

أما النائب مبارك الخجمة فقال: “كرئيس للجنة الداخلية والدفاع وبعد التنسيق مع الزملاء اعضاء اللجنة سيتم استدعاء عدد من المسؤولين وتوجيه الأسئلة لهم بشكل مباشر عن حدث الحفلة الماجنة ثم سيتم اتخاذ كل مايلزم من أجل الحفاظ على ثوابت المجتمع ومنظومته القيمية المحافظة”

https://twitter.com/Almajlliss/status/1344984876156678145?s=20

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