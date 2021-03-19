حفل الأوسكار يعقد بالحضور الشخصي

شفق نيوز/ قال منتجون، إن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في أبريل، سيكون بالحضور الشخصي لكنه سيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، سيُقام العرض لتوزيع أرفع الجوائز مقاما في صناعة السينما في كل من: محطة يونيون للسكك الحديدية في وسط مدينة لوس أنجليس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليوود.

وسيخضع كل الحاضرين لفحوص، وسيكون هناك فريق سلامة لكوفيد-19 في الموقع، طوال مساء يوم 25 أبريل.

وقال المنتجون: ستيفن سودربيرج وجيسي كولينز وستيسي شير، في مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام: ”لن يكون تطبيق زوم خيارا متاحا خلال الحفل“.

وأضاف المنتجون: ”نبذل قصارى جهدنا لتوفير أمسية آمنة وممتعة لكم جميعا شخصيا، وكذلك لجميع الملايين من محبي الأفلام حول العالم، ونشعر أن هذا الشيء الافتراضي سيقلل من هذه الجهود“.

وأشاروا إلى أن المرشحين وضيوفهم سيتجمعون في ساحة بمحطة يونيون، بينما ستقام فعاليات العرض الأخرى مباشرة داخل مسرح دولبي، على بعد حوالي 13 كيلومترا.

وفي العادة، كان المئات من كبار نجوم السينما في العالم يجتمعون في المسرح الذي يتسع لـ 3400 مقعد لحضور عرض حي تسبقه مراسم على سجادة حمراء، تعج بالمصورين وأطقم التصوير.