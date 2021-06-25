"حفرة الحياة" تنفذ الحيوانات من خطر الهلاك عطشاً في كفري

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في كوردستان، يوم الجمعة، بحفر حفرة عميقة وواسعة في أطراف قضاء كفري التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان لإرواء عطش الحيوانات البرية وانقاذها من الهلاك في فصل الصيف.

وقال مدير ناحية نوجول الواقعة في أطراف قضاء كفري والحدودية مع قضاء طوزخرماتو وهاب احمد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الناحية وبالاشتراك مع قوات البيشمركة والشرطة ومجموعة من المتطوعين حفرت حفرة عميقة وغلفتها بمادة البلاستيك لتأمين ماء الشرب للحيوانات البرية وخاصة الغزلان وحمايتها من الموت والهلاك جراء العطش والجفاف والظروف المناخية الصعبة".

واكد احمد ان "الحيوانات البرية ثروة يجب الحفاظ عليها من الانقراض والهلاك"، مشيرا الى أن "فريقا مختصا يشرف على ادامة الحفرة وتعزيزها بالماء بشكل مستمر".