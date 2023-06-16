حظر عرض فيلم "سبايدر مان" في الإمارات بسبب "الأطفال المتحولين جنسياً"

شفق نيوز/ كشفت مجلة فارايتي، أن فيلم "سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس" لن يتم عرضه في الإمارات بسبب عدم موافقة الجهات الرقابية، وذلك بعد جدل واسع على مدار الأيام الأخيرة بسبب عبارة "احموا الأطفال المتحولين جنسياً" خلال أحد المشاهد في الفيلم.

وذكرت مصادر للمجلة، أن تلك العبارة التي ظهرت على لافتة في خلفية أحد المشاهد، ربما تكون أحد الأسباب التي تسببت في منع عرض الفيلم.

يأتي الحظر قبل أسبوع فقط من عرض الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني"، والمقرر يوم 22 يونيو الجاري.

وشهدت الدولة الخليجية منعًا آخر العام الماضي لفيلم "لايت يير" للرسوم المتحركة بسبب محتوى يتعلق بمجتمع الميم، حيث كان في الفيلم مشهدًا به قُبلة بين امرأتين.

وحظرت دول أخرى الفيلم الذي يعد ضمن سلسلة "توي ستوري"، مثل السعودية والكويت وماليزيا.

يأتي قرار السلطات الإماراتية حول فيلم "سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس - Spider-Man: Across the Spider-Verse"، بعد نجاح كبير للنسخة السابقة من الفيلم التي حملت اسم "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" والتي حققت إيرادات بقيمة 1.7 مليون دولار في المنطقة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت السعودية سوف تتبع نفس الإجراء بخصوص الفيلم، على الرغم من أن متطلباتها الرقابية تتماشى مع المتطلبات الإماراتية.

أعلنت الإمارات نهاية عام 2021 أنه لن يتم بعد الآن فرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية، عبر حسابه في تويتر، إنه سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".

وأضاف المكتب: "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

لكن في ظل جدل أثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول الفيلم الجديد، أكد مجلس الإمارات للإعلام، الاثنين، في حسابه على تويتر، أنه "لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة".