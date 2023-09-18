إحصاء دولي يحدد تكلفة "الحياة السعيدة" في العراق

شفق نيوز/ كشف إحصاء حديث أجرته شركة "S Money" العالمية، أن الفرد العراقي يحتاج إلى 66 ألف دولار سنويا كي يعيش "حياة سعيدة".

واطلعت وكالة شفق نيوز، على الإحصاء الذي شمل 174 دولة حول العالم بينها العراق، وسلّط الضوء على تكلفة "العيش السعيد" في هذه البلدان.

وحلّ العراق ضمن فئة "الدول الصفراء المائل للأحمر"، أي "البلدان التي تحتاج المال الكثير للعيش فيها بسعادة".

ووفقاً لهذا، يحتاج الفرد في العراق لـ 66 الف سنوياً كي يعيش "حياة سعيدة" أي ما يعادل 5.500 دولار شهريا.

و "S Money" شركة عالمية تأسست 2019 وتعمل في مجال الخدمات المصرفية ومقرها في ملبورن الاسترالية.