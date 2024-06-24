"حصان" يُدخل شقيقة الملك البريطاني للمستشفى

شفق نيوز/ أصيبت الأميرة آن شقيقة الملك البريطاني تشارلز الثالث بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

وأودعت الاميرة آن المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماماً، وفقاً للقصر.

كما قال القصر في بيان، اليوم الإثنين، "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

ولم يخض البيان في التفاصيل.

ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

ومن المفهوم أن الإصابات في الرأس تتفق مع احتمال أن يكون الحصان قد صدمها برأسها أو ساقيها.

وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.