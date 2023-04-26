"حصان طروادة".. علاج مرتقب للمرض الخبيث

شفق نيوز / أشار علماء بريطانيون، يوم الأربعاء، إلى أن فيروس الحلأ (الهربس) البسيط المعدل وراثيا، يمكن أن يقضي على الأورام أو يقلصها في المرضى الميؤوس من شفائهم.

وأشاد العلماء بعلاج "حصان طروادة" باستخدام فيروس الهربس المعدل لقتل الخلايا السرطانية باعتباره "أعجوبة من الهندسة الوراثية"، مع تجربة مبكرة تطيل بالفعل حياة المصابين في نهاية المطاف.

والعلاج الفيروسي الجديد المُحلل للأورام الذي تم اختباره في ثلاثة مستشفيات في المملكة المتحدة يقوم بحقن RP2، وهو نسخة معدلة من فيروس الهربس البسيط (HSV)، مباشرة في أورام المرضى لقتل السرطان.

ويهاجم الفيروس المعدل السرطان بطريقتين، أولا يغزو الخلايا السرطانية ويجعلها تتفجر، ثم يحفز الخلايا التائية السامة في الجهاز المناعي لقتل الخلايا المصابة بالفيروس.

وقد أظهرت تجربة RP2 الأولية نتائج مذهلة، حيث وجد ثلاثة من كل تسعة مرضى مصابين بمرض خطير أن أورامهم المميتة تتقلص.

وفي الوقت الحالي، تم علاج 16 شخصا فقط في جميع أنحاء العالم يعانون من سرطانات متقدمة في المرحلة الأولى من تجارب عقار RP2، لكن دراسة جديدة تهدف إلى اختباره على 30 مريضا، 24 منهم يعانون من أورام صلبة.

ويُطلق على هذا الإجراء الجديد اسم علاج الفيروس المحلل للورم (OVT) وهو نوع جديد من العلاج المناعي للسرطان يساعد جهاز المناعة على محاربة السرطان.

ويستخدم علاج الفيروس المحلل للورم فيروسات طبيعية أو معدلة وراثيا لإصابة الخلايا السرطانية وقتلها على وجه التحديد دون الإضرار بالخلايا السليمة.

وتستخدم هذه التجربة لعلاج الفيروس المحلل للورم عقارا جديدا يسمى RP2، مصمما للنمو في الخلايا السرطانية وتدميرها، تم تصنيعه بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية Replimune Inc، ومقرها الولايات المتحدة.

ويعتقد العلماء أن العلاج الفيروسي المحلل للورم يمكن أن يغير طريقة علاج العديد من السرطانات في المستقبل.