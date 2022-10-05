حسناء عراقية في منافسة على لقب "ملكة جمال الأرض"

شفق نيوز/ سيكون العراق حاضرا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في المنافسة على لقب الجمال، بينما ستمثل فلسطين للمرة الاولى في مسابقة "ملكة جمال الأرض" للعام 2022.

وذكر موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالانكليزية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان جميلات العالم سيتجمعن في الفيلبين الشهر المقبل، للتنافس في مسابقة "ميس ايرث" السنوية التي انطلقت في العام 2001، وتركز على قضايا حماية ونشر الوعي البيئي.

وكانت المتنافسة من دولة بيلز الكاريبية ديتسني واغنر فازت باللقب في العام الماضي خلال احتفال نظم عبر الانترنت، متغلبة على المتنافسات من 79 دولة أخرى.

صندوق الحياة البرية

واوضح التقرير ان كل فائزة بلقب "ملكة جمال الأرض" تصبح متحدثة باسم صندوق الارض وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتلتزم بعد تتويجها بالعمل لصالح صندوق الحياة البرية العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الملكة تعمل على أبراز الوجهات السياحية المختلفة، بينما تتركز القضايا التي تتنافس حولها المرشحات، على الجمال والمعرفة بالقضايا البيئية.

من العراق

ستمثل العراق جيهان مجيد (20 عاما) في "ملكة جمال الأرض"، وهي طالبة في طب الأسنان من محافظة واسط، وكانت قد احتلت المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العراق للعام 2022 التي نظمت مؤخرا.

من فلسطين

وذكر التقرير ان نادين ايوب اختيرت ملكة جمال فلسطين للعام 2022 في حزيران/ يونيو الماضي، وهي ستدخل التاريخ كأول مرشحة باسم فلسطين في مسابقة ملكة جمال الأرض.

وتعمل ايوب مدربة لياقة وصحة وسيدة اعمال، ولديها عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعملت ايوب مع العديد من المنظمات الانسانية، وتركز بشكل خاص على تعزيز الوعي بالقضايا البيئية في فلسطين.

وبعد فوزها باللقب الفلسطيني، قالت ايوب على مواقع التواصل الاجتماعي "يسعدني ان اعلن انه تم اختياري ملكة جمال فلسطين 2022 وسأكون ممثلة لفلسطين في مسابقة ملكة جمال الأرض كأول متسابقة من فلسطين في تاريخ هذه المسابقة".

وتابعت ايوب ان هدفها المساهمة في ادخال تغيير في مجال الاهتمام بالبيئة في فلسطين، قائلة "انا متحمسة لبدء هذه الرحلة الجديدة ورفع اسم فلسطين في العالم".

من لبنان

وذكر التقرير ان عارضة الازياء آية باجوق ستكون مرشحة ملكة جمال الارض عن لبنان، وهي كانت فازت باللقب في تموز/ يوليو.

ولدى آية باجوق نحو 90 الف من المتابعين على "انستغرام"، برغم انها لم تنشر الكثير من التفاصيل حول رحلتها في مسابقة الجمال حتى الان.

من ايران

وستتمثل ايران بالانسة مهرو احمدي (24 سنة) والتي توجت باللقب الايراني في ايلول/ سبتمبر 2022، وهي ستكون ثاني امرأة تمثل ايران في مسابقة ملكة جمال الارض، بعد هيما زاكر التي شاركت في المسابقة افتراضيا بسبب وباء كورونا في العام الماضي.

ولفت التقرير الى ان احمدي بعد تتويجها وسط احتجاجات مستمرة حول حقوق النساء في بلادها، قالت "اساند نساء ايران. هذا من اجلنا".

وتابعت "اود ان اشكر عائلتي، جميعكم، وملكة جمال إيران لمنحي هذا اللقب. انا حاليا سفيرة لايران، وسأكون ممثلة لكم دائما وصوتكم في العالم".

من الهند

اصبحت فانشيكا بارمار (19 عاما) اول مرشحة من ولاية هيماشال براديش الهندية لتمثيل بلدها في المسابقة، بعدما فازت باللقب الهندي في ايلول/ سبتمبر الماضي.

ونقل التقرير عن بارمار، وهي طالبة في جامعة دلهي، قولها انها "حافلة بالامتنان بعد فوزها".

وكتبت بارمار في حسابها على "انستغرام" شاكرة عائلتها مشيرة الى انها تحولت من فتاة شغوفة تبلغ من العمر 18 عاما الى شابة تبلغ من العمر 19 عاما طموحة وتتمتع بإرادة حديدية.

من الفيلبين

واشار التقرير الى ان الفيلبين، الدولة المضيفة للمسابقة، ستكون ممثلة بجيني رامب التي توجت باللقب في الفيليبين في اذار/ مارس الماضي، وهي طالبة علم نفس في جامعة هولي انجل الفيلبينية.

وكتبت رامب على "انستغرام" قائلة "لطالما حلمت بأن تكون جزءا من امر كبير" وهي الان حققت حلمها في الوقوف على منصة التتويج وهي تحمل قضية ملائمة تتمثل في الدفاع عن القضايا البيئية، ومن اجل الاجيال المقبلة.