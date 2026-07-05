"حر التنين" يستنزف مخزون المكيفات في أوروبا

شفق نيوز- متابعة

تسببت موجة الحر الشديدة المسماة بـ"حر التنين" والتي تضرب عدداً من الدول الأوروبية في نفاد مخزون أجهزة التكييف، ما دفع شركات أوروبية إلى التوجه نحو تركيا لتأمين الإمدادات، وسط ارتفاع غير مسبوق في الطلب على أنظمة التبريد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرنسا وألمانيا تواجهان نقصاً في أجهزة التكييف بعد الارتفاع القياسي في الطلب، الأمر الذي دفع الشركات الأوروبية إلى التواصل مع المصنعين الأتراك لتوفير كميات إضافية، في ظل محدودية الإنتاج داخل أوروبا.

وبحسب مصادر في القطاع، أصبحت تركيا مركزاً رئيسياً لتزويد الأسواق الأوروبية بأجهزة التكييف في حالات الطلب الطارئ، مشيرة إلى أن الشركات الأوروبية تطلب شحن جميع الكميات المتوفرة من المخزون، مع توقعات بارتفاع الطلب إلى مئات الآلاف من الوحدات إذا استمرت موجة الحر.

وفي السوق التركية، ارتفعت طلبات تركيب أجهزة التكييف خلال شهر حزيران بنسبة 140%، فيما زادت طلبات إعادة تعبئة غاز التبريد بنسبة 243%.

وتزامن ذلك مع موجة الحر التي أُطلق عليها اسم "حرّ التنين"، والتي قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنها تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص منذ 21 حزيران/ يونيو الماضي.

وامتد ارتفاع الطلب إلى دول أوروبية أخرى، إذ سجلت إنجلترا، التي لا تتجاوز نسبة المنازل المزودة بالتكييف فيها 7%، زيادة في طلبات التركيب بلغت 283% خلال أيار و340% في حزيران.

أما إسبانيا، التي تبلغ نسبة انتشار أجهزة التكييف فيها نحو 40%، فسجلت أعلى معدل نمو في القارة، مع ارتفاع طلبات تركيب وتجديد أجهزة التكييف بنسبة 373% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إلى جانب زيادة ملحوظة في الطلب على المراوح وأجهزة التهوية.