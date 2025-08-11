حريق يأتي على أشهر منطقة أثرية في مصر

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم الاثنين، اندلاع حريق في منطقة البر الغربي بمدينة الأقصر الأثرية السياحية جنوب مصر.

وذكرت الوزارة أن "منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر آمنة تماماً، وجميع المقابر والمباني الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، وذلك عقب نشوب حريق بالكافتيريا الخاصة بالمنطقة والسيطرة عليه بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية".

من جانبه، وأوضح عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، في بيان رسمي، أن "الحريق ناتج عن تماس كهربائي بإحدى الكافيتريات بالبر الغربي"، مؤكداً "عدم تعرض أي من المقابر أو المباني الأثرية بالمنطقة لأي أضرار، وعدم وقوع إصابات أو خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف أنه "توجه فور اندلاع الحريق إلى الموقع برفقة فريق من مفتشي آثار البر الغربي ومسؤولي أمن الآثار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنطقة الأثرية".

كما أشار إلى أنه "يجري حالياً التنسيق مع محافظة الأقصر للانتهاء من إزالة مخلفات الحريق بالكافيتريا، تمهيداً لإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت".

وتعد منطقة البر الغربي في مدينة الأقصر هي الجزء الواقع غرب نهر النيل بالمدينة، واحدة من أغنى وأشهر المناطق الأثرية في مصر، حيث كانت في العصور الفرعونية تسمى "مدينة الموتى" حيث ضمت مقابر الملوك والنبلاء والمعابد الجنائزية.

ويضم البر الغربي وادي الملوك، والذي يضم مقابر فراعنة الدولة الحديثة، مثل مقبرة توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وغيرهما، ووادي الملكات حيث دُفنت زوجات الفراعنة وأبناؤهم، مثل مقبرة الملكة نفرتاري الشهيرة.

كما يضم بعض المعابد الجنائزية مثل معبد حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الرامسيوم لرمسيس الثاني، ومعبد مدينة هابو لرمسيس الثالث.