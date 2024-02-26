حريق يهدد عرض مسلسل "الكبير أوي 8" في رمضان

شفق نيوز/ التهم حريق أجزاء كبيرة من ديكور مسلسل "الكبير أوي 8" المصنوع من الأخشاب، الذي يلعب النجم أحمد مكي دور البطولة المطلقة، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو الفنانين، فيما بدأت السلطات بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وشهد موقع تصوير المسلسل والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، نشوب حريق أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب المصادر، تمت السيطرة على الحريق، إلا أنه ورغم ذلك التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الأخشاب.

وكلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل ستوديو تصوير لمسلسل "الكبير أوي" داخل فيلا بقرية المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوى" بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.