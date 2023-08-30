حريق مشكوك في أسبابه يحاصر قصر بوتين على البحر الأسود

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي أن حرائق غابات اندلعت بظروف مشبوهة تحاصر مناطق المنتجعات المطلة على البحر الأسود في بلدة جيلينجيك الروسية، وباتت تهدد قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالة رويترز إن "المئات من رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق – الذي يُعتقد أنه بدأ عمدا -و اجتاح 118 هكتاراً من الأراضي المحيطة في بلدة جيلينجيك الواقعة في إقليم كراسنودار الروسي".

ونقلت رويترز عن رئيس بلدية بلدة جيلينجيك الروسية قوله، إن "مئات الأفراد من فرق الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات اندلعت بالبلدة التي تطل على البحر الأسود، وهي أحد أشهر المنتجعات بالبلاد".

وذكر أليكسي بوجوديستوف في منشور على تليغرام، أن "السلطات نشرت 441 شخصاً وما يزيد على 80 مركبة وطائرات إطفاء وهليكوبتر في مسعى للسيطرة على حرائق الغابات التي أتت على ما يقرب من 291 فداناً".

وطلبت الحكومة المحلية الثلاثاء، من السكان التطوع لمساعدة خدمات الطوارئ، وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت غابات بتلال مرتفعة تشتعل بالنيران.