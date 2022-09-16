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حريق ضخم يلتهم مقر أكبر شركة اتصالات في الصين

Category: منوعـات

Date: 2022-09-16T15:11:50+0000
حريق ضخم يلتهم مقر أكبر شركة اتصالات في الصين

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين، اليوم الجمعة، ولم يخلف ضحايا وفق حصيلة أولية لجهاز الإطفاء.

وطال الحريق الذي تم إخماده مقر شركة الهاتف "تشاينا تليكوم" في تشانغشا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة وهي عاصمة مقاطعة خونان.

وأظهرت صور بثتها محطة "سي سي تي في" العامة ألسنة لهب ضخمة وقوية تجتاح جانبا كاملا من المبنى المكون من 42 طابقا ويرتفع 218 مترا.

وأظهرت صور بثتها محطة "سي سي تي في" العامة ألسنة لهب ضخمة وقوية تجتاح جانبا كاملا من المبنى المكون من 42 طابقا ويرتفع 218 مترا.

وقال جهاز الإطفاء في المقاطعة على شبكة ويبو الاجتماعية إنه "وفقًا لتحقيق أولي" بدأ الحريق "في جدار خارجي للمبنى".

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق ولم يتم العثور على ضحايا"، موضحا أنه تلقى أول مكالمة استغاثة في الساعة 15:48 (07:48 ت غ).

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق.

من جهتها أكدت تشاينا تليكوم في رسالة على موقع ويبو عدم سقوط ضحايا في الوقت الحالي، وقالت إنه "تم إخماد الحريق قرابة الساعة 16:30" و"الاتصالات (الهاتفية) لم تنقطع".

وتم إنجاز بناء ناطحة السحاب في عام 2000، وفق "سي سي تي في".

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