حرب غزة تدمي قلب كاظم الساهر

شفق نيوز / جدد الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الخميس، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، موجهاً رسالة خاصة لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ 41 يوماً، تسبب بتدمير أحياء بكاملها وسقوط آلاف القتلى والجرحى.

وشارك "القيصر" عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو أعرب من خلاله عن حزنه الشديد بشأن "الأحداث الدامية" في غزة، وأكد فيه دعمه للشعب الفلسطيني.

وقال الساهر، في بداية الفيديو وملامح الحزن واضحة عليه: "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية والتي للأسف يدفع ثمنها الأبرياء فقط"، مضيفاً: "كلنا معكم.. الكل يحاول فعل أي شيء من أجلكم، نحن نحبكم إخوتنا في غزة وقلوبنا معكم".

وفي ختام حديثه، عبّر الساهر عن أمنيته في انتهاء المشاهد المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وأن يعمّ السلام على الجميع، قائلاً: "أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل.. دمتم بخير.. محبتي دائماً".