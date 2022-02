حرب اوكرانيا تشتعل في استوديو.. صحفي يلكم سياسيا خلال بث مباشر

شفق نيوز/ اندلع شجار عنيف، واشتدت حدة الأمور، في برنامج تلفزيوني أوكراني، بعد أن هاجم صحفي ضيفاً من حزب معارض.

وتمت دعوة سياسي أوكراني موال لروسيا للمشاركة في البرنامج، وإبداء رأيه حول التوترات المستمرة بين البلدين، حيث تحتشد القوات الروسية على الحدود وتستعد لغزو محتمل.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الصحفي، يوري بوتوسوف، هاجم السياسي، نيستور شوفريش، وضربه قبل أن يسقطه أرضا، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

وشوفريش هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، وبوتوسوف هو صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".

Nestor Shufrych, a pro-Russian politician, and Yuriy Butusov, an editor of CensorNet, got into a fight.. pic.twitter.com/h6deUm1lQx