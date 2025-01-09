حرائق لوس أنجلوس تهدد قلب هوليود: تأجيل حفل جوائز الأوسكار بسبب الكارثة

شفق نيوز/ تتواصل حرائق الغابات التي اندلعت في لوس أنجلوس، ملتهمة تلال هوليود الشهيرة لتتحول إلى مأساة بيئية وإنسانية هزت عاصمة الترفيه العالمية.

واتسعت رقعة النيران إلى 50 فداناً في وادي رونيون، اضطرت السلطات لإجلاء السكان وإغلاق بعض أشهر المعالم، مما ألقى بظلاله على الأحداث الفنية الكبرى وأحدث حالة من الذعر بين السكان والمشاهير.

وأدى الحريق في وادي رونيون الشهير إلى إخلاء إلزامي أثر على بعض المواقع الشهيرة في هوليوود، بما في ذلك مسرح دولبي، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهوليوود باول.

وأدت الحرائق إلى تأجيل 3 حفلات توزيع جوائز كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع، كما جرى تأجيل إعلان ترشيحات الأوسكار للأسبوع المقبل، وفقا لموقع المحطة التليفزيونية الأميركية "kstp"

واندلع الحريق في حيّ باسيفيك باليسايدس، يوم الثلاثاء الماضي، أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات ويقطنها مشاهير هوليوود.

واضطرت فرق الإطفاء إلى الاستعانة بجرافة لشق طريقها إلى الحي، كما تسبّب الحريق بسحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة الكبيرة.