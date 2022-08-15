أحذروا الماء البارد في درجات الحرارة المرتفعة

شفق نيوز/ عادة ما يلجأ الإنسان إلى تناول المشروبات الباردة وخصوصاً الماء في الأجواء الحارة لتبريد جسمه، إلا أن تجربة شاب بريطاني تستدعي إعادة النظر بوسيلة التبريد هذه.

ويقول الشاب آدم شواب، إنه كان يعمل خلال موجة الحر التي تشهدها بريطانيا، بدرجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، وقرر تبريد جسمه من خلال شرب زجاجتين من الماء المثلج، داخل سيارة مكيفة بالهواء البارد.

وأوضح في منشور توعوي نشره على فيسبوك: "بدأت أشعر بشيء غريب، وببقع غريبة تظهر على جسدي، أصبت بغثيان شديد، وبوخز حاد في يداي وقدماي".

وأضاف "فتحت الباب، فسقطت واندفع والدي مرعوباً لإسعافي، حيث تعرض جسمي لصدمة حادة من المياه الباردة".

وتعليقاً على ما حدث مع آدم، قالت الدكتورة سارة جارفيس، لصحيفة "ذا صن"، إنه "إذا كنت تشرب شيئاً بارداً جداً، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية".

وبينت "يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار"، موصية بتجنب شرب الماء البارد أثناء موجات الحر القاسية.

وأفضل ما يمكن للمرء أن يفعله مع ارتفاع درجات الحرارة، هو شرب رشفات قليلة من الماء البارد، علما أن الماء الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة يعتبر أكثر أماناً في هذه الحالات.

وتسيطر موجة الحر الحارقة على بريطانيا، وسيشهد الأسبوع المقبل هطولا للأمطار، بعد أسابيع من نوبات الجفاف التي أدت إلى أن يكون شهر يوليو الأكثر جفافا منذ عام 1935.