أحد أكثر البراكين نشاطا يثور للمرة الثالثة خلال سنة.. فيديو

شفق نيوز/ قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يوم الإثنين، إن بركان كيلاويا في جزيرة بيغ آيلاند بهاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات، شقوقا في قاعدة فوهة البركان، التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

🚨#BREAKING: Kilauea Volcano has just begun to Erupt as it’s currently unleashing Massive Lava Fountains inside the volcano’s crater 📌#Hawaii | #USA Hawaii’s Kilauea volcano, one of the world's most active volcanoes, has just begun erupting just moments ago and is currently… pic.twitter.com/wyOP7Bnt58 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 11, 2023

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على "إكس"، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الثوران "لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.

That time the Kīlauea Volcano smiled back from its 85 meter deep crater during an active eruptionpic.twitter.com/2ZSgybjJQ5 — Massimo (@Rainmaker1973) September 6, 2023

وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التنبيه من البركان إلى "تحذير"، وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر، وهو أعلى درجة.

ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفي عام 2019 أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

وثار البركان في يناير ويونيو من هذا عام 2023.

المصدر: الحرة - رويترز - موقع x