أحد أكثر البراكين نشاطا يثور للمرة الثالثة خلال سنة.. فيديو

شفق نيوز/ قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يوم الإثنين، إن بركان كيلاويا في جزيرة بيغ آيلاند بهاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات، شقوقا في قاعدة فوهة البركان، التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

