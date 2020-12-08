أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات يشتري نصف فريق كرة قدم إسرائيلي

شفق نيوز/ اشترى أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة نصف فريق كرة قدم إسرائيلي تشتهر قاعدته الجماهيرية بالعنصرية المعادية للعرب والمسلمين.

وقام الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان بشراء 50% من أسهم النادي وسوف يستثمر مبلغ 300 مليون شيكل (92 مليون دولار) في "بيتار القدس" خلال العقد القادم، بحسب بيان للنادي.

وأشاد نادي بيتار القدس بالصفقة واعتبرها "تاريخية ومثيرة"، وتأتي هذه الشراكة بعد ثلاثة أشهر من إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وقال بن خليفة، بحسب بيان نقله موقع شبكة "BBC" البريطانية: "من دواعي سروري أن أكون شريكا في مثل هذا النادي الموقر وفي مثل هذه المدينة"(يقصد القدس.)

النادي نشر بيانا عبر موقعه الرسمي وصف به الصفقة "بالتاريخية".

ويُعرف عن بيتار، الذي يُعد واحدا من أبرز نوادي كرة القدم في إسرائيل، بتاريخه الطويل في المشاعر المعادية للعرب والمسلمين، وهو النادي الوحيد في الدوري الإسرائيلي الذي لم يلعب فيه لاعب عربي مسلم قط. وقد أشار مسؤولون في الفريق في الماضي إلى أن هذه سياسة غير رسمية للنادي.

يأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من قيام الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية خليجية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

فاز بيتار القدس بستة ألقاب في الدوري الإسرائيلي، كان آخرها في 2007، ويعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين مؤيديها.