أحدها يحدث أثناء النوم.. 3 أعراض لسرطان الأمعاء إحذر منها

شفق نيوز/ يمكن أن يساعد الانتباه إلى بعض الأعراض مبكرا أن يرفع نسب النجاح في الشفاء من سرطان الأمعاء. ويوصي الخبراء بضرورة المراجعة الطبية العاجلة في حال ظهور أعراض معينة كمؤشرات خطر. ما هذه الأعراض؟ فقر الدم يعتبر فقر الدم واحدا من المؤشرات التي قد تدل على وجود مشكلة في الأمعاء. قال مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت (الإرهاق) ولكنك لا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب، قد يكون سبب هذا التعب هو نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم". التعرق الليلي يمكن أن يكون التعرق الليلي أحد أعراض بعض أنواع السرطان. وبحسب الخبراء: "فكر في مراجعة الطبيب إذا حدث التعرق الليلي بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى". تدلّي المستقيم تحدث حالة تدلّي المستقيم عندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعهِ الطبيعي ضمن منطقة الحوض. يعتبر تدلي المستقيم واحدا من الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء. أعراض شائعة لسرطان الأمعاء: ألم البطن. اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان. الشعور بالضعف أو التعب الشديد. الغثيان. القيء. فقدان الوزن دون تعمّد ذلك. وجود دم في البراز وتغير لونه إلى الأحمر أو الأسود. الإسهال المائي.