حدث نادر وفريد.. سكان الأرض يترقبون اصطفاف الكواكب

شفق نيوز / يتابع عشاق الفلك حدثاً فريداً ونادراً يتمثل باصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي، قبل شروق شمس يوم غد السبت.

ومن المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معًا، إذا سمح الطقس بذلك.

وللحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر، يتوجب البحث عن مكان فيه القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق.

وسيكون عطارد آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة، فسيتمكن أي شخص من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء - من عطارد في أسفل الأفق إلى زحل الأعلى في السماء، حتى تشرق الشمس.

كما سيكون اكتشاف بعض الكواكب أسهل من غيرها، إذ سيكون كوكبا المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية، لكن لمشاهدة نبتون وأورانوس، سيحتاج الشخص على الأرجح إلى تلسكوب.