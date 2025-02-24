حدث نادر لعشاق الفلك.. استعدوا لرؤية اصطفاف 7 كواكب الجمعة

شفق نيوز/ من المتوقع اصطفاف سبعة كواكب من النظام الشمسي في السماء يوم الجمعة المقبل 28 شباط/ فبراير الجاري، في مشهد فلكي نادر.

وبحسب موقع "sciencealert" للأبحاث العلمية، سيظهر كوكب زحل، وعطارد، ونبتون، والزهرة، وأورانوس، والمشتري، والمريخ معاً في نفس الوقت، في منظر فريد يطلق عليه "الاصطفاف الكوكبي العظيم"، مما يعد فرصة لا تتكرر إلا في فترات زمنية طويلة.

وعادة ما نرى بعض الكواكب في السماء في نفس الوقت، لكن من النادر أن يتجمع معظمها، أو جميعها، في صف واحد بهذه الطريقة. الاصطفافات الكوكبية تشمل عادة من ثلاث إلى ثمانية كواكب، وتعتبر اصطفافات الخمسة كواكب الأكثر تكراراً، بينما تعتبر اصطفافات الكواكب السبعة من أندر الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها.

ما هو المميز؟

تتكون جميع كواكب النظام الشمسي من قرص مسطح حول الشمس، وهو ما يتيح لها أن تدور على نفس المستوى تقريبًا. في بعض الأحيان، تصطف هذه الكواكب بشكل متوازٍ عند نفس الجانب من الشمس، ما يجعلها مرئية في السماء في وقت واحد.

ومع أن الكواكب لا تصطف تمامًا كما في الرسوم التوضيحية النموذجية للنظام الشمسي، إلا أنها تظهر في خط خيالي، وهو ما سيحدث في 28 شباط/ فبراير الجاري.

وسيختلف وقت رؤية الاصطفاف وأماكنه حسب موقعك الجغرافي، ولكن هناك العديد من الأدوات المتاحة لمساعدتك في مراقبة الحدث. يوفر موقع "Time and Date" أداة تفاعلية تظهر أوقات ارتفاع وغروب كل كوكب، إضافة إلى أماكن ظهورهما في السماء.

كما يقدم تطبيق "Sky Tonight" للموبايل خريطة حية للسماء باستخدام جهازك المحمول، مع تحديثات حقيقية لمواقع الكواكب.

إعدادات المشاهدة

ولرؤية الكواكب بأدق التفاصيل، ستكون بحاجة إلى منظار أو تلسكوب. لذا ينصح الفلكيون بالاستعداد مبكرًا لهذا الحدث الاستثنائي والاستمتاع بمشاهدته بأفضل طريقة ممكنة، مع أمل في أن تكون السماء صافية.

ويعد هذا الاصطفاف الكوكبي من بين أندر الظواهر الفلكية التي تحدث في السماء، وسيكون بمثابة هدية عظيمة لهواة الفلك وعشاق السماء. فمن المؤكد أن هذا الحدث سيمثل لحظة لا تُنسى لكل من سيشهدها.