حدث نادر.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك

شفق نيوز / كشف علماء أن أكبر الجبال الجليدية في العالم بدأ يتحرك مبتعدا عن مياه القارة القطبية الجنوبية، بعد أن ظل ثابتا لأكثر من ثلاثة عقود، وهو ما وصف بأنه "أمر نادر".

ووفقا لهيئة المسح البريطانية للقارة الطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، فإن "الجبل الجليدي، المعروف باسم "أيه 23 أيه"، الذي يزن ما يقرب من تريليون طن متري، ينجرف الآن بسرعة عبر الطرف الشمالي للقارة القطبية الجنوبية، بسبب الرياح والتيارات القوية، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن صور الأقمار الصناعية الحديثة.

وكان هذا الجبل الجليدي، انفصل عن الجرف الجليدي فيلتشنر في القطب الجنوبي عام 1986، لكنه بات راسخا في قاع المحيط وظل لسنوات عديدة في بحر ويدل.

ويبلغ حجم الجبل الجليدي حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك، وأكثر من ضعف مساحة لندن الكبرى، حيث تبلغ مساحته حوالي أربعة آلاف كيلومتر مربع.

وقال عالم الجليد في هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، أوليفر مارش، إنه "من النادر رؤية جبل جليدي بهذا الحجم يتحرك، لذا سيراقب العلماء مساره عن كثب".

والأسبوع الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القارة القطبية الجنوبية، مع رئيس تشيلي غابرييل بوريك لمراقبة تأثير ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ على القارة.

وقال غوتيريش للصحفيين: "درجات الحرارة الحارقة تعني أن الجليد في القطب الجنوبي يذوب بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع عواقب مميتة على الناس في جميع أنحاء العالم".

ودعا الأمين العام الدول إلى "التحرك الآن للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وحماية الناس من الفوضى المناخية، وإنهاء عصر الوقود الأحفوري".

وقال غوتيريش: "لقد أُطلق على القارة القطبية الجنوبية اسم العملاق النائم. وقد أيقظت الفوضى المناخيةُ هذا العملاق".

يشار إلى أن الجليد البحري في القطب الجنوبي عند أدنى مستوى له على الإطلاق. وتشير إحصاءات جديدة إلى أنه في شهر سبتمبر، كانت مساحة الجليد البحري أقل بمقدار 1.5 مليون كيلومتر مربع من المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

وتعادل هذه المساحة تقريبا مساحة البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا مجتمعة.

وأشار غوتيريش إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند يذوب بسرعة أيضا، حيث يفقد أكثر من 250 غيغا طن من الجليد سنويا.

وأضاف: "كل هذا ينذر بكارثة في جميع أنحاء العالم. ما يحدث في القارة القطبية الجنوبية لا يبقى في القارة القطبية الجنوبية. وما يحدث على بعد آلاف الأميال له تأثير مباشر هنا".

وتابع الأمين العام قائلا: "إننا نعيش في عالم مترابط. يؤدي تلوث الوقود الأحفوري إلى ارتفاع حرارة كوكبنا، ويطلق العنان للفوضى المناخية في القارة القطبية الجنوبية. لقد امتص المحيط الجنوبي غالبية الحرارة الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا يعني أن الجليد يذوب في المحيط بمعدلات قياسية".

وأشار غوتيريش إلى أن ذوبان الجليد يعني ارتفاع مستويات سطح البحر بمعدلات قياسية الأمر الذي يعرض حياة الناس وسبل عيشهم في المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر.

وحذر من أن ذلك يشكل تهديدا وجوديا لبعض الدول الجزرية الصغيرة.