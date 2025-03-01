حدث نادر.. اصطفاف 7 كواكب مجاورة للأرض (صورة)

شفق نيوز/ أظهرت صورة مركبة، سبعة كواكب مجاورة للأرض في حدث نادر جرى هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1982.

والتقط هذه الصورة المذهلة للسماء المصور الفلكي، جوش دوري، حيث أظهرت كواكب المريخ والمشتري وأورانوس وزحل والزهرة ونبتون وعطارد في مشهد واحد.

وبحسب موقع "لايف ساينس" فإن المركبات الفضائية التقطت في السابق صورا لجميع الكواكب في السماء من الفضاء، إلا أن الكاميرات الأرضية لم تتطور بما يكفي لالتقاطها من الأرض إلا مؤخرا، مما يعني أن الصورة هي الأولى من نوعها على الأرجح.

وقال دوري إن "سبعة (وربما 8) هو إنجاز لم يتحقق من قبل حسب معرفتي السابقة"، مشيرًا إلى أنه إذا قمنا بتضمين الأرض نفسها، التي تظهر في مقدمة الصورة، فإن عدد الكواكب الظاهرة يصل إلى ثمانية.

وأضاف أن "هذه الصورة قد تحمل رقما قياسيا كونها الأولى من نوعها التي تلتقط كواكب النظام الشمسي، مدمجة في صورة بانورامية مُركبة."

وجرى التقاط الصورة مباشرة بعد غروب الشمس في 22 فبراير/شباط من فوق سلسلة تلال في مقاطعة "سومرست" جنوب غربي المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يتكرر هذا الحدث النادر في عام 2040 حيث يرجح خبراء إمكانية مشاهدته من مناطق عدة على كوكب لأرض.