أحدث صيحات تصفيفات الشعر لعام 2023

تقضي النساء المزيد من الوقت وينفقن المزيد من الأموال على تصفيف شعرهن بسبب صيحات الموضة وزيادة الوعي فيما يتعلق بالجمال. تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تبحث النساء اللواتي يتابعن أحدث الصيحات عن تصفيفات الشعر الأكثر شعبية هذا العام. يسلط سراب شيرينيان، مصفف الشعر ومؤسس Beauty Lounge، الضوء على تصفيفات الشعر التي ستحظى بشعبية في عام 2023 للنساء اللواتي يعشن في دبي من خلال تحليل الأبحاث العالمية ومتطلبات عميلاته.

الصيحة الأكثر شعبية لعام 2023: تصفيفة شعر الفراشة

يشير سراب شيرينيان إلى أن تصفيفة شعر الفراشة، التي زادت شعبيتها العام الماضي وتمنح الشعر مظهرًا طويلًا وكثيفًا، ستكون أيضًا صيحة في عام 2023. يري مصفف الشعر أن تصفيفة شعر الفراشة تضفي حيوية على المظهر الخارجي للمرأة نظرًا لطبقاتها القصيرة والطويلة التي تحيط بالوجه وتبرزه من خلال إحاطتها بالفك. وهي مناسبة لجميع أشكال الوجه، ومفضلة خاصةً لدى النساء ذوات الوجوه الصغيرة.

إن قصة شعر الأخطبوط التي تزداد شعبيتها كل يوم، مع وجود طبقات قصيرة في الأعلى، هي أيضًا مرشحة لقائمة أفضل تصفيفات الشعر لعام 2023. فتصفيفة شعر الأخطبوط، التي تجعل الشعر يبدو جذابًا، تفضلها النساء ذوات الشعر الناعم الطويل في الأغلب.

تأتي بعد هذه الصيحة في المرتبة الثالثة تصفيفة قنديل البحر التي تذكرنا بأميرة من الشرق الأقصى. تصفيفة شعر قنديل البحر، التي يتم قصها بشكل أقصر وحول الرأس، تحتل مكانها بين أشهر تصفيفات الشعر لعام 2023 للنساء اللائي يعشن في دبي.

تعود تصفيفات الشعر القديمة من جديد

لا تقتصر تصفيفات الشعر التي ستكون رائجة في عام 2023 على هذه التصفيفات. يؤكد سراب شيرينيان، مؤسس Beauty Lounge، أن صيحات تصفيفات شعر التسعينيات والألفينيات قد عادت من جديد.

وفقًا لذلك، فإن الكعكة الشائكة التي تُترك فيها الأطراف، والكعكة المعقودة التي ينقسم فيها الشعر المربوط في شكل ذيل حصان إلى قسمين، ثم يتم لفهما وربطهما حول بعضهما البعض، تعودان من جديد. كما تعود إلى الظهور تصفيفتا الذئب والأسد اللتان كانتا شائعتين في السبعينيات إلى الظهور. في تصفيفة الذئب، يحتوي الشعر على طبقات كثيرة، بينما في تصفيفة الأسد، تكون هذه الطبقات منحنية.