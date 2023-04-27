أحدث بيانات ميتا.. 3 مليارات شخص يوميا على فيسبوك

شفق نيوز/ كشفت أحدث بيانات شركة "ميتا"، أن قاعدة مستخدمي شبكة فيسبوك تقترب من 3 مليارات شخص يوميا في مارس / آذار الماضي.

وتظهر نتائج التقرير الربعي الأولي أن إيرادات ميتا زادات بنسبة 3 في المائة لتتجاوز 28.6 مليار دولار.

وبلغت أرباح الشركة 5.7 مليارات دولار، أو ما يعادل 2.2 دولار للسهم عن الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس /آذار 2022، وهي أقل بنسبة 19 في المائة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت 7.4 مليارات دولار، متأثرة برسوم إعادة الهيكلة.

وكانت ميتا قد أعلنت عن عمليات تسريح جماعي لأول مرة في 2022، وتبعتها جولة ثانية من تخفيض العمالة في مارس /آذار الماضي.

وفي مارس /آذار الماضي ألغت الشركة 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد موجتي إلغاء الوظائف، ستكون شركة ميتا قد خفضت عدد موظفيها بنسبة 24 في المائة، في تحول مهم ومفاجئ لمجموعة لم تطلق يوما خطة اجتماعية منذ تأسيسها قبل عشرين عاما.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ في بيان أمس الأربعاء إن "عمل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي يقود إلى نتائج جيدة على صعيد التطبيقات والأعمال".

وأكد أن الشركة أصبحت "أكثر كفاءة حتى تتمكن من بناء منتجات أفضل بشكل أسرع، حيث وضعت الشركة نفسها في موقع أقوى لتقديم رؤية طويلة المدى".

وفي مطلع أبريل/ نيسان الجاري أطلقت شركة ميتا نموذجا للذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية على الصور قالت إنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.

وقال قسم الأبحاث في الشركة في منشور حينها إن نموذجها المعروف باسم "نموذج تقسيم أي شيء"، أو "إس.إيه.إم"، يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.

وتستخدم ميتا داخليا تقنية مشابهة لنموذج "إس.إيه.إم" لمهام مثل وضع علامات على الصور ومراجعة المحتوى المحظور وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها لمستخدمي فيسبوك وانستجرام.

وتقول ميتا إنها تتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام الحالي، عند مستويات تتراوح بين 29 إلى 32 مليار دولار، فيما يتوقع محللون آلا تتجاوز الإيرادات 29.5 مليار دولار.

ورصدت ميتا قيام أكثر من 3 مليارات مستخدم بالدخول بشكل نشط يوميا لحساباتهم في فيسبوك وإنستغرام أو واتساب أو فيسبوك مسنجر.

وقالت ديبرا أهو ويليامسون، محللة من "إنسايدر إنتلجينس"، في تصريح لأسوشيتد برس "في هذه البيئة الاقتصادية وبعد الكارثة التي حدثت في 2022، يعتبر نمو الإيرادات بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي إنجازا".

وأضافت أن ميتا تعيد توجيه نفسها لتحقيق إيرادات أقوى في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يعني أنها بدأت في الخروج من حالتها.

وأكدت ويليامسون أن ميتا لديها الكثير من العمل للقيام به، بما في ذلك إعادة بناء قدراتها لاستهداف الإعلامية، خاصة بعد تعديلات أبل لسياسية الخصوصية.

وأجرت أبل تعديلات في الخصوصية للتطبيقات بحيث تحد من قدرت الإعلانات في توجيه الإعلانات بشكل مستهدف، وهو ما أضر بإيرادات الشركة، إذ لم يعد من المسموح لهم بجمع كمية البيانات التي كانت تجمعها سابقا عن مستخدميها.

المصدر: الحرة