إحداهما إسرائيلية.. اغتصاب جماعي لامرأتين قرب موقع تراثي بالهند

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الهندية، يوم السبت، مصرع رجل فيما تعرضت سائحة إسرائيلية وامرأة هندية لاغتصاب جماعي على أيدي ثلاثة رجال في هجوم وقع بالقرب من موقع شهير مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وقال قائد الشرطة في المنطقة رام أراسيدي لرويترز عبر الهاتف إن رجلا هنديا وامرأتين كانوا بصحبة سائحين اثنين آخرين في بلدة هامبي عندما هاجمهم الرجال الثلاثة في أعقاب مشاجرة تتعلق بأموال في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.

وأضاف أن المهاجمين دفعوا الرجال إلى قناة نهرية قبل أن يغتصبوا النساء. ونجا اثنان من الرجال، أحدهما أميركي في حين جرى انتشال جثة الرجل الثالث صباح اليوم السبت.

وقال أراسيدي إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المتهمين بالهجوم بينما تجري تحقيقات إضافية.

وحظيت الهجمات على النساء في الهند باهتمام دولي العام الماضي بعد اغتصاب طبيبة حتى الموت في مستشفى بمدينة كولكاتا بشرق البلاد، مما أثار غضبا واحتجاجات بأنحاء البلاد بسبب افتقار النساء إلى الأمان.