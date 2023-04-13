إحداهما بكوردستان.. مدينتان في العراق من أكثر مدن العالم غزارة للأمطار

شفق نيوز/ احتلت منطقتان عراقيتان، اليوم الخميس، في جدول مدن العالم الأكثر غزارة بالأمطار خلال الساعات الـ24 الماضية والتي تجاوزت في إحداهما 100 ملم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت اغزر المناطق بالأمطار في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين جاءت بالمركز السادس بأكثر مدن العالم غزارة بالأمطار حيث سجلت 101 ملم، كما سجلت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان المرتبة التاسعة بعدما سجلت 91 ملم.

وأوضح الجدول ان منطقة جالويت أتول في جزر المارشال الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى بأكثر المدن والمناطق غزارة حيث بلغت 401 ملم تليها ثانيا سنندج الإيراني 112.6 ملم، تليها فيكتوريا ريفر داون في استراليا بـ 111.4 ملم، تليها رابعا مطار تابورا في تنزانيا بـ 108 ملم، تليها خامسا خرم أباد الايرانية بـ 106.6 ملم.

ووفقا للجدول فقد جاءت ميلي أتول جزر مارشال الامريكية بالمرتبة السابعة بـ 99.9 ملم، تليها خوي الايرانية ثامنا بـ 95.9 ملم، تليها جاتيوانجي الاندونيسية عاشرا بـ 89 ملم، تليها رونيبي السويدية بالمرتبة 11 بـ 86.1 ملم، تليها أورومية الايرانية بالمرتبة 12 بـ 89 ملم ايضا، تليها بارسيلوس البرازيلية بالمرتبة 13 بـ 86.1 ملم، تليها ناوسوري في جزر فيجي بالمرتبة 14 بـ 74.2 ملم، تليها جينغدتشن الصينية بالمرتبة 15 بـ 73.9 ملم.