"حتى الموت".. فيل يدهس مليونيراً أميركياً في إفريقيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، الأميركية، عن قيام فيل بدهس مليونير أميركي حتى الموت خلال رحلة صيد في إفريقيا.

وأفادت الصحيفة، بأن رجل الأعمال الأميركي إيرني دوزيو، البالغ من العمر 75 عاما، كان برفقة صياد محترف أثناء رحلة في غابة استوائية، عندما واجها قطيعاً يضم خمس إناث من فيلة الغابات مع صغيرها.

وأشارت إلى أن الحيوانات بعد أن شعرت بالتهديد، هاجمت الرجلين، مبينة أن الهجوم أسفر عن إصابة الصياد المحترف بجروح خطيرة، بينما لم يتمكن دوزيو، الذي كان مسلحاً ببندقية صيد، من الدفاع عن نفسه، لتقوم الفيلة بدهسه حتى الموت.

وأوضحت الصحيفة أن السفارة الأميركية في الغابون تنسّق حاليا عملية إعادة جثمان دوزيو إلى ولايته الأصلية في كاليفورنيا.

ووفقا لخبراء نقلت عنهم الصحيفة، فإن هجمات الفيلة نادرة في هذه المنطقة، وتحدث غالباً عند المواجهات المفاجئة في الغابات الكثيفة، خصوصاً في حال وجود صغار في القطيع.

كما ذكّرت "ديلي ميل"، أن الفيلة الإفريقية تُعد أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض، ما يجعلها شديدة الخطورة عند الهجوم، إذ قد يصل ارتفاع الإناث إلى نحو أربعة أمتار، ويمكن أن تبلغ سرعتها حوالي 40 كيلومترا في الساعة.