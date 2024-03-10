حبس أنفاسه 8 ساعات.. أطباء يفكون شفرة "صرصور كبير" في رئة رجل

شفق نيوز/ أجرى أطباء في أحد مستشفيات الهند، عملية إخراج "صرصور" بطول 4 سم، من رئة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً بعد أن اشتكى من مشكلات تحدث له في التنفس.

وتوجه الرجل إلى المستشفى في ولاية كيرالا الهندية، طالبا الكشف عن حالته التي أصبحت مزعجة للغاية دون أن يعرف السبب الحقيقي للمشكلة وسبب الألم الذي يعاني منه.

وعلى الفور، قام قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى بإجراء تنظير للقصبات الهوائية وكشفت نتيجة الفحص في رئتي الرجل عن وجود صرصور.

وأزال فريق من الأطباء في وقت لاحق، الصرصور من رئة الرجل بعد 8 ساعات من توقف التنفس، ورجحوا أن الحشرة دخلت إلى رئة الرجل عن طريق أنبوب تم ثقبه في رقبته لتزويده بالأكسجين.

وقال أحد الأطباء، إن العثور على صرصور داخل رئة الشخص أمر نادر للغاية، وربما يكون الرجل قد نسي إغلاق الأنبوب الموجود في رقبته والذي دخلت الحشرة من خلاله إلى الداخل.